Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Pajak, Kok Masih Korupsi?

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |05:05 WIB
Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Pajak, Kok Masih Korupsi?
Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Pajak, Kok Masih Korupsi? (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menjadi sorotan publik usai terungkap kasus korupsi terkait diskon nilai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Kasus ini mencuat di tengah perhatian masyarakat terhadap besarnya gaji yang diterima pegawai pajak.

Besaran gaji pegawai pajak berbeda tergantung golongan hingga tunjangannya.

Gaji PNS Golongan I

Golongan Ia: Rp1.685.700–Rp2.522.600
Golongan Ib: Rp1.840.800–Rp2.670.700
Golongan Ic: Rp1.918.700–Rp2.783.700
Golongan Id: Rp1.999.900–Rp2.901.400

Gaji PNS Golongan II

Golongan IIa: Rp2.184.000–Rp3.643.400
Golongan IIb: Rp2.385.000–Rp3.797.500
Golongan IIc: Rp2.485.900–Rp3.958.200
Golongan IId: Rp2.591.100–Rp4.125.600

Gaji PNS Golongan III

Golongan IIIa: Rp2.785.700–Rp4.575.200
Golongan IIIb: Rp2.903.600–Rp4.768.800
Golongan IIIc: Rp3.026.400–Rp4.970.500
Golongan IIId: Rp3.154.400–Rp5.180.700

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3195019//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-tcFV_large.jpg
KPK Geledah Kantor Pajak Madya Jakarta Utara Terkait Kasus Suap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/320/3194770//ott-R7oM_large.jpg
7 Fakta OTT Pegawai Pajak dari Fee Rp4 Miliar hingga Modus Diskon Berkali-kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/320/3194800//penampakan_barang_bukti_kasus_pajak_di_jakarta_utara-yd0c_large.jpg
DJP Cabut Izin Konsultan Pajak yang Terlibat Suap di Kantor Pajak Jakarta Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/320/3194797//djp-pgtm_large.jpg
Korupsi Diskon Pajak Terbongkar, DJP Nonaktifkan 3 Pegawai KPP Jakarta Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/320/3194740//djp-fClx_large.jpg
DJP Buka Suara soal OTT Pegawai Pajak, Siap Pecat Jika Terbukti Bersalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193833//purbaya-dqub_large.jpg
Kawal Coretax, Purbaya Izinkan DJP Tambah Jabatan hingga Akhir 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement