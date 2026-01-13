JAKARTA - Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menjadi sorotan publik usai terungkap kasus korupsi terkait diskon nilai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Kasus ini mencuat di tengah perhatian masyarakat terhadap besarnya gaji yang diterima pegawai pajak.
Golongan Ia: Rp1.685.700–Rp2.522.600
Golongan Ib: Rp1.840.800–Rp2.670.700
Golongan Ic: Rp1.918.700–Rp2.783.700
Golongan Id: Rp1.999.900–Rp2.901.400
Golongan IIa: Rp2.184.000–Rp3.643.400
Golongan IIb: Rp2.385.000–Rp3.797.500
Golongan IIc: Rp2.485.900–Rp3.958.200
Golongan IId: Rp2.591.100–Rp4.125.600
Golongan IIIa: Rp2.785.700–Rp4.575.200
Golongan IIIb: Rp2.903.600–Rp4.768.800
Golongan IIIc: Rp3.026.400–Rp4.970.500
Golongan IIId: Rp3.154.400–Rp5.180.700