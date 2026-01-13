Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Pajak, Kok Masih Korupsi?

JAKARTA - Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menjadi sorotan publik usai terungkap kasus korupsi terkait diskon nilai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Kasus ini mencuat di tengah perhatian masyarakat terhadap besarnya gaji yang diterima pegawai pajak.

Besaran gaji pegawai pajak berbeda tergantung golongan hingga tunjangannya.

Gaji PNS Golongan I

Golongan Ia: Rp1.685.700–Rp2.522.600

Golongan Ib: Rp1.840.800–Rp2.670.700

Golongan Ic: Rp1.918.700–Rp2.783.700

Golongan Id: Rp1.999.900–Rp2.901.400

Gaji PNS Golongan II

Golongan IIa: Rp2.184.000–Rp3.643.400

Golongan IIb: Rp2.385.000–Rp3.797.500

Golongan IIc: Rp2.485.900–Rp3.958.200

Golongan IId: Rp2.591.100–Rp4.125.600

Gaji PNS Golongan III

Golongan IIIa: Rp2.785.700–Rp4.575.200

Golongan IIIb: Rp2.903.600–Rp4.768.800

Golongan IIIc: Rp3.026.400–Rp4.970.500

Golongan IIId: Rp3.154.400–Rp5.180.700