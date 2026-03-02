Pelaporan SPT Tahunan Capai 5,2 Juta, Aktivasi Akun Coretax Sudah 14,9 Juta

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 mencapai 5.214.894 laporan hingga Senin, 2 Maret 2026 pukul 08.18 WIB. Hampir seluruh laporan tersebut disampaikan melalui sistem digital terbaru.

“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai dengan 2 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025) tercatat sebanyak 5.214.894 SPT,” ujar Inge dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).

Adapun rincian saluran pelaporan terdiri atas Coretax DJP sebanyak 5.213.558 SPT dan Coretax Form sebanyak 1.336 SPT.

Berdasarkan klasifikasi wajib pajak, kelompok Orang Pribadi (OP) karyawan masih menjadi kontributor terbesar dalam pelaporan periode ini.

Rincian pelaporan melalui Coretax DJP untuk Tahun Buku Januari–Desember meliputi Orang Pribadi Karyawan sebanyak 4.641.195 SPT, Orang Pribadi Non-Karyawan 455.111 SPT, Wajib Pajak Badan (rupiah) 116.243 SPT, dan Wajib Pajak Badan (USD) 109 SPT.

Selain itu, untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, DJP telah menerima 879 SPT dari Wajib Pajak Badan (rupiah) dan 21 SPT dari Wajib Pajak Badan (USD).

Seiring berlangsungnya masa pelaporan, aktivasi akun Coretax oleh wajib pajak juga terus meningkat. Hingga saat ini, jumlah akun yang telah aktif mencapai 14.903.610.

