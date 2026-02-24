Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hotel hingga Losmen Kena Pajak, Asrama dan Rumah Pribadi Dikecualikan

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |17:10 WIB
Hotel hingga Losmen Kena Pajak, Asrama dan Rumah Pribadi Dikecualikan
Hotel hingga Losmen Kena Pajak, Asrama dan Rumah Pribadi Dikecualikan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak semua hunian di ibu kota dikenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Perhotelan. Pajak ini hanya berlaku untuk akomodasi komersial seperti hotel, motel, losmen, atau penginapan berbayar yang melayani masyarakat umum. 

Sementara hunian nonkomersial—termasuk asrama pelajar, pondok pesantren, rumah sakit, panti sosial, dan rumah pribadi, dikecualikan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 untuk memastikan pemungutan pajak berjalan adil dan tepat sasaran, serta tidak membebani fungsi sosial, pendidikan, atau kesehatan hunian.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Morris Danny menjelaskan, Pajak Hotel atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Perhotelan kerap dipersepsikan melekat pada seluruh bentuk tempat menginap di Jakarta. Padahal, ketentuan perpajakan daerah di DKI Jakarta menegaskan bahwa pengenaan PBJT Perhotelan hanya berlaku untuk jenis akomodasi tertentu yang dijalankan secara komersial.

PBJT Perhotelan merupakan pajak daerah yang dikenakan atas jasa penyediaan tempat menginap atau akomodasi dengan pungutan bayaran dan tujuan usaha. Jenis usaha yang dimaksud antara lain hotel, motel, losmen, serta penginapan sejenis yang melayani masyarakat umum. Di luar kategori tersebut, terdapat sejumlah hunian yang tidak termasuk sebagai objek pajak.

Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, yang secara rinci membedakan antara akomodasi komersial dan hunian yang memiliki fungsi sosial, pendidikan, kesehatan, maupun hunian pribadi.

"Berdasarkan ketentuan tersebut, beberapa jenis tempat tinggal dinyatakan tidak dikenai PBJT Perhotelan karena tidak berorientasi pada kegiatan usaha jasa akomodasi. Asrama yang digunakan sebagai tempat tinggal pelajar, mahasiswa, atau pekerja, misalnya, dikecualikan karena berfungsi sebagai penunjang aktivitas pendidikan dan pekerjaan," ujarnya, Selasa (24/2/2026). 

Pondok pesantren juga tidak termasuk objek PBJT Perhotelan, mengingat perannya sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan keagamaan. Selain itu, fasilitas tempat tinggal yang disediakan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan bagi pasien, keluarga pasien, maupun tenaga medis, dikecualikan karena merupakan bagian dari layanan kesehatan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203265//pajak-61Ty_large.jpg
Pajak Google hingga Netflix Tetap Ditarik Meski Ada Perjanjian ART Indonesia-AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/25/3202637//hotel-rPRj_large.jpg
Strategi Cerdas Memilih Hotel untuk Perjalanan Bisnis tanpa Mengorbankan Kenyamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/11/3202456//ilustrasi_pertunjukan_hiburan-92NQ_large.jpg
Pahami Ketentuan PBJT, Tak Semua Acara Hiburan Kena Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202396//pajak-j8lJ_large.jpg
Ini Ciri-Ciri Modus Penipuan Berkedok Coretax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202385//parkir-wvj6_large.jpg
Parkir Karyawan di Perkantoran Tidak Termasuk Objek Pajak, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/11/3201497//ilustrasi_jenis_hunian_yang_dikecualikan_dari_pbjt_perhotelan-Y6OM_large.jpg
PBJT Perhotelan Dikenakan Terbatas, Ini Jenis Hunian yang Dikecualikan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement