Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pajak Google hingga Netflix Tetap Ditarik Meski Ada Perjanjian ART Indonesia-AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |19:20 WIB
Pajak Google hingga Netflix Tetap Ditarik Meski Ada Perjanjian ART Indonesia-AS
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui sistem elektronik (PMSE) yang berlaku di dalam negeri. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Keuangan menegaskan bahwa komitmen Indonesia untuk tidak mengenakan pajak layanan digital (Digital Service Tax/DST) terhadap perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tidak akan memengaruhi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui sistem elektronik (PMSE) yang berlaku di dalam negeri.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menekankan pentingnya membedakan antara DST yang dilarang oleh perjanjian perdagangan timbal balik (Agreement on Reciprocal Trade/ART) dengan PPN PMSE yang sah menurut peraturan Indonesia.

"Ini tolong dibedakan antara pajak digital dengan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, contohnya adalah PMSE. PMSE itu bukan pajak digital," kata Febrio dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (23/2/2026).

Dalam dokumen resmi ART, khususnya Section 3 mengenai Digital Trade and Technology, Indonesia menyetujui untuk tidak memberlakukan DST atau pungutan serupa yang secara hukum (de jure) maupun praktik (de facto) bersifat diskriminatif terhadap perusahaan asal Amerika Serikat seperti Google, Meta, Amazon, dan Netflix.

Febrio menjelaskan bahwa pajak digital yang dimaksud merujuk pada skema pemajakan khusus atas penghasilan atau layanan perusahaan teknologi raksasa dunia. Menurutnya, dampak pelarangan ini terhadap kas negara tergolong kecil.

"Ini terbatas pada beberapa puluh perusahaan seperti Google, Netflix, dan perusahaan sejenis. Dampaknya sangat terbatas bagi penerimaan pajak di Indonesia," ungkap Febrio.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203202//penerimaan_pajak-6IJ2_large.jpg
Penerimaan Pajak Tembus Rp116,2 Triliun hingga Januari 2026, Naik 30,7 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202678//pajak_google-rmZH_large.jpg
Perjanjian Dagang: RI Tidak Bisa Tarik Pajak Google, Meta hingga Netflix
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202665//purbaya-WFAN_large.jpg
Purbaya Tanggung PPN Sumbangan Bencana Sumatera, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202396//pajak-j8lJ_large.jpg
Ini Ciri-Ciri Modus Penipuan Berkedok Coretax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202385//parkir-wvj6_large.jpg
Parkir Karyawan di Perkantoran Tidak Termasuk Objek Pajak, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201387//pameran-OVkQ_large.jpg
Catat! Tidak Semua Acara Seni dan Hiburan Kena Pajak, Ini Aturannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement