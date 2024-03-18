Advertisement
HOME FINANCE

Raih Capaian Positif pada Awal 2024, BSI Semarakan Ramadan 1445 H

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |13:08 WIB
Raih Capaian Positif pada Awal 2024, BSI Semarakan Ramadan 1445 H
Konferensi Pers Bank Syariah Indonesia "Level Up Ramadhan bersama BSI". (Foto: dok BSI)
JAKARTA — Bersyukur atas kinerja positif di awal 2024, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI menyerahkan Rp222,7 miliar zakat perusahaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara pada Ramadan tahun ini.

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk Hery Gunardi mengatakan, bulan suci Ramadan menjadi momentum yang baik bagi BSI untuk menunjukkan rasa syukur atas berbagai capaian positif.

Sebagaimana diketahui, performa impresif BSI mampu menjadikan perseroan masuk ke jajaran Top 10 Global Islamic Bank dari sisi kapitalisasi pasar. Harga saham BSI yang bersandi BRIS, melesat sehingga mendorong market cap perseroan menembus Rp131,47 triliun.

Raihan tersebut lebih cepat dari target perseroan mencapai Top 10 Global Islamic Bank berdasarkan market capitalization/market cap pada 2025.

Selain penyerahan zakat, pada Ramadhan 1445 H ini, BSI juga akan memberikan santunan kepada 3.333 Anak Yatim di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah tersebut merupakan simbolisasi dari usia BSI yang ketiga pada Februari lalu.

"Kami berharap santuan tersebut bisa membantu memberikan kebahagiaan bagi anak-anak yatim pada Ramadan ini. Santunan tersebut juga merupakan salah satu rangkaian kegiatan BSI selama Ramadan 1445 H dengan tema Level Up Ramadhan bersama BSI,” kata Hery Gunardi.

