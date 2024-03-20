Fenomena Paylater Makin Marak di Kalangan Anak Muda

JAKARTA – Fenomena paylater kini makin populer di kalangan anak muda. Pasalnya, berdasarkan laporan "Unveiling Indonesia's Financial Evolution: Fintech Lending and Paylater Adoption" yang diluncurkan oleh Populix, ada 55% responden menyatakan pernah menggunakan layanan paylater.

Popularitas paylater di antaranya didorong oleh ketimpangan penetrasi akses kredit diiringi cepatnya adopsi digital serta kemudahan akses dan fleksibilitas pembayaran yang ditawarkan oleh Paylater.

Perlu diketahui, Paylater dirancang sebagai layanan keuangan yang membantu pengguna memenuhi beragam kebutuhan sehari-hari mereka. Namun, penting bagi pengguna untuk memastikan bahwa penggunaan Paylater tetap terfokus pada kebutuhan yang sesuai skala prioritas.

Platform kredit digital Kredivo juga menjadi salah satunya yang ikut merasakan popularitas Paylater.

"Pertumbuhan jumlah pengguna maupun transaksi Kredivo menunjukkan tingginya animo masyarakat terhadap Paylater," tutur SVP Marketing & Communications Kredivo, Indina Andamari, pada Diskusi Media Terbatas, "Paylater 101 - Tren, Pola, hingga Dampak Penggunanya", Jakarta, Rabu, (20/3/2024).

Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda, juga menjelaskan bahwa Paylater kini telah menjadi salah satu layanan pembiayaan digital dengan potensi yang menjanjikan, seiring dengan masih tingginya kebutuhan masyarakat akan akses kredit yang mudah dan aman.