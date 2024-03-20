Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Fenomena Paylater Makin Marak di Kalangan Anak Muda

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |20:50 WIB
Fenomena Paylater Makin Marak di Kalangan Anak Muda
Fenomena paylater makin tren di kalangan anak muda (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Fenomena paylater kini makin populer di kalangan anak muda. Pasalnya, berdasarkan laporan "Unveiling Indonesia's Financial Evolution: Fintech Lending and Paylater Adoption" yang diluncurkan oleh Populix, ada 55% responden menyatakan pernah menggunakan layanan paylater.

Popularitas paylater di antaranya didorong oleh ketimpangan penetrasi akses kredit diiringi cepatnya adopsi digital serta kemudahan akses dan fleksibilitas pembayaran yang ditawarkan oleh Paylater.

Perlu diketahui, Paylater dirancang sebagai layanan keuangan yang membantu pengguna memenuhi beragam kebutuhan sehari-hari mereka. Namun, penting bagi pengguna untuk memastikan bahwa penggunaan Paylater tetap terfokus pada kebutuhan yang sesuai skala prioritas.

Platform kredit digital Kredivo juga menjadi salah satunya yang ikut merasakan popularitas Paylater.

"Pertumbuhan jumlah pengguna maupun transaksi Kredivo menunjukkan tingginya animo masyarakat terhadap Paylater," tutur SVP Marketing & Communications Kredivo, Indina Andamari, pada Diskusi Media Terbatas, "Paylater 101 - Tren, Pola, hingga Dampak Penggunanya", Jakarta, Rabu, (20/3/2024).

Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda, juga menjelaskan bahwa Paylater kini telah menjadi salah satu layanan pembiayaan digital dengan potensi yang menjanjikan, seiring dengan masih tingginya kebutuhan masyarakat akan akses kredit yang mudah dan aman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/622/3192619/uang-s02V_large.jpg
Hoaks! OJK Tegaskan Tak Ada Pemutihan Data dan Penghapusan Utang Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/622/3192435/uang-UyKe_large.jpg
Kabar Pemutihan Data dan Penghapusan Utang Pinjol, OJK Ungkap Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/622/3191391/uang-kuI1_large.png
Cara Cek Pinjol Ilegal atau Tidak Melalui WhatsApp Resmi OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/622/3190879/rupiah-h85B_large.png
Utang Pinjol Orang RI Tembus Rp92,9 Triliun, Ini 5 Cara Cek KTP Dipakai Pinjaman Online atau Tidak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement