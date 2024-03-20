Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bangun IKN dengan Penggusuran Rumah Warga? Ini Penjelasan Kepala Otorita

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |08:01 WIB
Bangun IKN dengan Penggusuran Rumah Warga? Ini Penjelasan Kepala Otorita
Dana Bangun IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pembangunan IKN Nusantara dipastikan pemerintah tidak akan ada penggusuran warga di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menanggapi pertanyaan politisi PAN Guspardi Gaus dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan OIKN di Jakarta.

Klarifikasi Bambang atas pemberitaan di media terkait surat OIKN kepada 200 warga di Kecamatan Sepaku yang meminta mereka membongkar bangunan mereka di lokasi pembangunan IKN.

“Tidak ada penggusuran yang semena-mena. Saya sebagai warga Sepaku —KTP saya dan istri sudah menjadi warga Sepaku melihat mereka sebagai warga saya, sehingga kalau ada sesuatu yang tidak berpihak kepada mereka, pada tempatnya lah saya untuk memberikan ruang kepada mereka,” kata Bambang dilansir dari Antara.

Bambang menjelaskan bahwa keributan yang terjadi beberapa waktu lalu diharapkan menjadi yang terakhir. Apa yang dilakukan OIKN adalah untuk menjaga tata ruang yang baik di kawasan tersebut.

1 2
