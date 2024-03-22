Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan IT, Apa Saja Posisinya?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |11:50 WIB
Pegadaian Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan IT, Apa Saja Posisinya?
Pegadaian buka lowongan kerja untuk para lulusan IT. (Foto: dok Pegadaian)
JAKARTA - Halo Sahabat! Ada kabar gembira bagi para tenaga kerja yang berpengalaman di bidang IT yang ingin menjadi bagian dari PT Pegadaian. Kali ini lowongan kerja diperuntukkan bagi para lulusan S1 yang tertarik bekerja sebagai mid level officer di bidang aplikasi dan business analyst.

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Zulfan Adam menyampaikan, bagi para pencari kerja yang berminat bisa langsung mendaftarkan diri melalui website resmi Pegadaian.

Namun perlu dicermati dan waspada dengan iklan lowongan pekerjaan palsu yang mengatasnamakan PT Pegadaian, karena Pegadaian tidak pernah memungut biaya apapun selama proses seleksi.

"Informasi lowongan pekerjaan yang resmi, dapat ditemukan di website pegadaian.co.id dan media sosial resmi perusahaan, seperti instagram @pegadaian_id," ujarnya.

"Kami tidak henti mengingatkan seluruh pendaftar, untuk dapat memperhatikan dan waspada terhadap iklan lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan Pegadaian, apalagi jika ada permintaan sejumlah biaya. Pegadaian tidak pernah memungut biaya apapun untuk menjadi karyawan,” tuturnya melanjutkan.

Adapun posisi yang dibutuhkan, di antaranya:

Officer Aplikasi Support

