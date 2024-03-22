Perbandingan Kekayaan Irwan Mussry dengan Ahmad Dhani yang Berbeda Jauh

JAKARTA - Perbandingan kekayaan Irwan Mussry dengan Ahmad Dhani yang berbeda jauh. Keduanya dikenal memiliki bisnis hingga harta kekayaan yang cukup besar.

Berikut perbandingan kekayaan Irwan Mussry dengan Ahmad Dhani:

- Irwan Mussry

1. Bisnis makanan asal Korea

Irwan merintis bisnis makanan asal Korea yang diberi nama Popcorn Sweet Monster. Ciri khas produk ini berupa paduan sensasi es krim dengan popcorn dalam satu suapan.

Popcorn Sweet Monster juga memiliki cabang di luar negeri seperti di Singapura, Hong Kong, dan Tiongkok.

2. Bisnis fashion

Bisnis fashion dengan brand ternama ini masih berada dibawah naungan Time Internasional. Bisnis fashion ini Irwan beri nama Urban Icon dan Project X.

Project X menjual barang-barang seperti emporio armani, Fossil, Apple, dan Samsung Watch. Sementara itu, barang yang dijual oleh Urban Icon adalah Liebeskind, Fossil, dan lain-lain.

3. Bisnis produk kecantikan Korea

Selain makanan, Irwan juga memiliki bisnis produk kecantikan Korea. ia menghadirkan produk kosmetik populer asal Korea seperti Laneige dan Innisfree.

Irwan Mussry pernah foto bersama dengan Brand Ambassador Innisfree di tahun 2017 yaitu YoonA SNSD.