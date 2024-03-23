BSI Perbanyak Layanan Weekend Banking di Seluruh Indonesia Selama Ramadan

JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus berkomitmen memberikan pelayanan jasa perbankan untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Salah satunya menyediakan layanan operasional akhir pekan (weekend banking), selama Ramadan (Maret) ini BSI membuka 1024 kantor cabang weekend banking di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan bentuk komitmen BSI untuk mewujudkan beyond syariah banking.

Corporate Secretary BSI Gunawan Arif Hartoyo mengatakan bahwa weekend banking, Sabtu (23/3) dibuka di sejumlah wilayah strategis guna optimalisasi layanan nasabah khususnya tarik tunai dan transfer.

Selanjutnya saat ini BSI juga telah dilengkapi dengan mesin setor tunai (CRM) untuk membantu nasabah melakukan setoran. Namun, karena tingginya minat masyarakat dan volume setoran yang signifikan, Perseroan memutuskan untuk membuka cabang agar proses setoran nasabah dapat dipercepat.

Khusus hari ini, 23 Maret 2024, Perseroan menyiapkan 1010 cabang layanan terbatas di seluruh Region Office yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, papua, Bali, Nusa Tenggara. Jam operasional mulai 08.00-16.00 waktu setempat.