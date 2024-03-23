Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mudik Lebaran 2024, Batas Waktu Maksimal di Rest Area 30 Menit

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |17:03 WIB
Mudik Lebaran 2024, Batas Waktu Maksimal di Rest Area 30 Menit
Tips Bijak Pakai Rest Area Saat Mudik Lebaran. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) mengingatkan masyarakat untuk bijak menggunakan rest area saat arus mudik Lebaran 2024. Diharapkan penggunaan rest area maksimal 30 menit.

"Disiplin, jangan gunakan bahu jalan. Di rest area juga harus bijaksana gunakan waktu dan maksimal 30 menit. Disarankan juga membeli makanan tak away," ujar Corporate Communication and Community Development Group Head sekaligus juru bicara Jasa Marga, Lisye Octaviana.

Jasa Marga juga meningkatkan layanan dan fasilitas rest area yang akan digunakan selama arus mudik. Namun untuk mengantisipasi kepadatan di rest area, masyarakat diharapkan melakukan perencanaan perjalanan dengan matang.

"Isi bahan bakar dengan maksimal. Kemudian ikuti arahan petugas di lapangan," ujarnya.

Jasa Marga juga akan mengarahkan para pengguna rest area untuk membeli makanan secara take away.

Selain itu, diimbau juga untuk tidak lagi ke rest area-rest area yang menjadi favorit selama arus mudik. Hal ini mengantisipasi kemacetan dan kepadatan lalu lintas karena rest area.

"Dda 59 rest area yang disiapkan. Tapi sering kali ada rest area favorit untuk digunakan. Untuk itu, tidak terpaku pada itu," ujarnya.

Lisye juga mengatakan, ada beberapa hal yang mesti disiapkan pemudik sebelum berangkat. Hal ini penting untuk didisapkan dalam merencakanan perjalanan mudik nantinya.

"Masyarakat diimbau memeriksa kendaraan, supaya kendaraan prima. Kemudian siapkan juga perbekalan perjalanan," ujarnya.

Halaman:
1 2
