Menhub Pastikan Kelancaran Arus Balik Penyeberangan Sumatera-Jawa di Pelabuhan Bakauheni

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau arus balik penyeberangan Sumatera-Jawa pada masa Angkutan Lebaran (Angleb) 2026 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung, pada Jumat (27/3/2026) dan Sabtu (28/3/2026). Menhub Dudy memastikan pergerakan masyarakat dari kampung halaman kembali menuju perantauan berjalan lancar dan aman.

"Sampai dengan hari Sabtu, arus balik di pelabuhan Bakauheni berjalan dengan baik. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang dalam perjalanan mudik maupun balik mengikuti arahan dan petunjuk petugas di lapangan," tutur Menhub Dudy di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (28/3/2026) malam.

Berdasarkan data Posko Angkutan Lebaran PT ASDP Indonesia Ferry di Pelabuhan Bakauheni, realisasi kumulatif penumpang yang kembali ke Jawa sejak 22 Maret hingga 27 Maret 2026 pukul 14:00 WIB (H sampai dengan H+5) tercatat sebanyak 543.440 orang, atau sekitar 60% dari total 898.864 orang yang berangkat dari Jawa saat arus mudik (H-10 s.d. H).

Sementara itu, total kendaraan yang telah kembali mencapai 144.039 unit, atau 60,% dari total 239.920 unit kendaraan saat periode mudik. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 40% pemudik yang akan kembali dalam beberapa hari ke depan.

Menhub Dudy menyebut, Kementerian Perhubungan bersama dengan ASDP, Kepolisian RI serta seluruh stakeholder terkait telah menyiapkan operasional penyelenggaraan arus balik di pelabuhan Bakauheni dengan semaksimal mungkin. Dengan demikian, Menhub yakin sisa sekitar 40% pemudik yang akan kembali ke rantauan melalui pelabuhan Bakauheni akan terlayani dengan baik.

Menhub menegaskan, aspek keselamatan menjadi salah satu prioritas dalam penyelenggaraan angkutan lebaran. Untuk itu Menhub memastikan seluruh layanan berjalan selamat, aman, dan nyaman.