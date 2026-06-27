MNC Finance Raih Penghargaan Kinerja Terbaik 5 Tahun Berturut-turut

JAKARTA – PT MNC Finance kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan bergengsi dari Infobank dalam ajang Infobank Multifinance Awards 2026. MNC Finance berhasil meraih penghargaan “The Best Performance Multifinance Company in 5 Consecutive Years (2021–2025)” untuk kategori “The Excellent Performance Multifinance Company Asset Class Rp1 Triliun < Rp2,5 Triliun”.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas konsistensi MNC Finance dalam menjaga kinerja perusahaan yang sehat, memperkuat fundamental bisnis, serta menjalankan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan selama lima tahun berturut-turut. Di tengah dinamika ekonomi dan tantangan industri pembiayaan yang terus berkembang, MNC Finance mampu mempertahankan performa yang solid melalui pengelolaan risiko yang prudent, inovasi layanan, dan fokus pada kebutuhan pelanggan.

Direktur Utama MNC Finance, Gabriel Mahjudin, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan kepada perusahaan. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil dari dedikasi seluruh karyawan, dukungan pemegang saham, serta kepercayaan yang terus diberikan oleh pelanggan dan mitra bisnis.

“Penghargaan ini merupakan kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik. Keberhasilan mempertahankan kinerja unggul selama lima tahun berturut-turut tidak terlepas dari komitmen seluruh insan MNC Finance dalam menghadirkan layanan pembiayaan yang inovatif, tepercaya, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan,” ujar Gabriel Mahjudin.

Lebih lanjut, Gabriel menambahkan bahwa MNC Finance akan terus memperkuat transformasi bisnis melalui pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan produk yang mampu menjawab kebutuhan pasar yang semakin beragam. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan di masa mendatang. Penghargaan yang diberikan oleh Infobank merupakan salah satu bentuk pengakuan tertinggi di industri jasa keuangan Indonesia.

Penilaian dilakukan secara independen berdasarkan berbagai indikator, termasuk kinerja keuangan, pertumbuhan bisnis, kualitas aset, profitabilitas, efisiensi operasional, hingga tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Keberhasilan meraih penghargaan ini juga mencerminkan kemampuan MNC Finance dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan prinsip kehati-hatian. Dengan fondasi bisnis yang kuat, perusahaan terus berupaya meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan serta memperkuat manajemen risiko guna menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang dinamis.