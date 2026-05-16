MNC Finance Perkuat Jaringan Lewat Agent Gathering Bersama Taktis Group

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |18:44 WIB
MNC Finance menggelar kegiatan Agent Gathering bersama Taktis Group di Merame Cafe, Jakarta. (Foto: Okezone.com/MNC Finance)
JAKARTA - MNC Finance menggelar kegiatan Agent Gathering bersama Taktis Group di Merame Cafe, Jakarta, dalam upaya memperluas jaringan pemasaran dan memperkuat kolaborasi strategis.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah agregator, seperti Taktis, Akasha, Soehu, Good, Star MD, dan Porto. Acara tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kemitraan sekaligus memperkuat sinergi dalam mendukung pertumbuhan bisnis pembiayaan yang berkelanjutan. Acara berlangsung hangat dan interaktif dengan dihadiri jajaran manajemen, perwakilan agen, serta tim pemasaran dari kedua belah pihak.

Presiden Direktur PT MNC Finance Gabriel Mahjudin menegaskan pentingnya peran agen dalam strategi ekspansi perusahaan.

“Kami percaya bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat dan jaringan yang solid. Agent Gathering ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga bentuk komitmen kami untuk terus memperluas jaringan, meningkatkan produktivitas, serta memberikan dukungan penuh kepada seluruh mitra agen,” ujar Gabriel Mahjudin.

Ia menambahkan bahwa MNC Finance akan terus menghadirkan program-program inovatif, sistem yang adaptif, serta skema pembiayaan yang kompetitif guna mendukung kinerja para agen di lapangan.

Sementara itu, Direktur Marketing Taktis Group Yus Martin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan sinergi yang terjalin, serta komitmen untuk terus mendukung pengembangan jaringan agen secara profesional dan berorientasi pada pertumbuhan bersama.

Selain pemaparan strategi bisnis, acara juga diisi dengan diskusi interaktif, berbagi pengalaman, serta penyampaian target dan program pengembangan ke depan. Melalui kegiatan ini, MNC Finance kembali menegaskan komitmennya untuk bertumbuh secara konsisten, memperluas jaringan kemitraan, serta menghadirkan solusi pembiayaan yang terpercaya bagi masyarakat Indonesia.

(Feby Novalius)

