MNC Finance Perluas Kolaborasi Pengelolaan Sampah Anorganik Bersama BuPeri Foundation

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |08:25 WIB
MNC Finance Perluas Kolaborasi Pengelolaan Sampah Anorganik Bersama BuPeri Foundation
PT MNC Finance kembali memperkuat program pengelolaan sampah anorganik melalui kolaborasi berkelanjutan dengan Yayasan Bumi Pertiwi Asri.
JAKARTA – PT MNC Finance kembali memperkuat program pengelolaan sampah anorganik melalui kolaborasi berkelanjutan dengan Yayasan Bumi Pertiwi Asri (BuPeri Foundation). Kegiatan ini menjadi bagian dari pengembangan inisiatif Environmental, Social, and Governance (ESG) yang semakin terintegrasi di lingkungan perusahaan.

Selain itu, program ini merupakan bagian dari gerakan peduli pelestarian lingkungan serta komitmen berkelanjutan PT MNC Finance dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Pada tahap lanjutan ini, MNC Finance tidak hanya melakukan penyerahan sampah anorganik dari area perkantoran, tetapi juga mulai mengoptimalkan proses pemilahan sampah di tingkat karyawan. Edukasi internal terus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.

Sampah yang telah dikumpulkan dan dipilah kemudian disalurkan untuk dikelola secara berkelanjutan oleh Bank Sampah Selaras Ecosystem binaan Bumi Pertiwi Asri. Program ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah, baik dari sisi lingkungan maupun sosial, melalui pengurangan limbah serta pemberdayaan masyarakat sekitar.

Direktur Utama MNC Finance, Gabriel Mahjudin, mengatakan bahwa keberlanjutan program ini menjadi bukti keseriusan perusahaan dalam menciptakan dampak jangka panjang.

