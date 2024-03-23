Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji Anggi Pratama, Suami Selebgram Stevie Agnecya yang Berprofesi Sebagai Pilot

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |08:11 WIB
Segini Gaji Anggi Pratama, Suami Selebgram Stevie Agnecya yang Berprofesi Sebagai Pilot
Ilustrasi gaji Anggi Pratama (Foto: Instagram)
JAKARTA - Segini gaji Anggi Pratama, suami selebgram Stevie Agnecya yang berprofesi sebagai pilot. Pasalnya dia bekerja sebagai Pilot Garuda yang merupakan salah satu perusahaan BUMN.

Adapun Stevie Agnecya merupakan artis dan model mantan istri Samuel Rizal. Dari pernikahan tersebut, Stevie Agnecya dan Samuel dikaruniai satu orang anak.

Usai bercerai dari Samuel, Stevie Agnecya menikah dengan Anggi Pratama.

Tentunya netizen penasaran mengenai gaji Anggi Pratama yang telah ditinggalkan oleh Stevie Agnecya dikarenakan meninggal akibat sakit. Lantas berapa gajinya?

Ternyata segini gaji Anggi Pratama, suami selebgram Stevie Agnecya yang berprofesi sebagai pilot adalah puluhan juta. Apalagi memiliki jabatan Captain atau Komandan Penerbangan adalah yang bertugas mengawasi Co-Pilot dalam menerbangkan pesawat cukup besar.

Selain itu juga bertanggung jawab terhadap segala sesuatu hal yang terjadi selama masa penerbangan.Tidak jauh berbeda, Garuda Indonesia juga memberikan gaji pokok kepada para pilot hingga mencapai Rp47,7 juta/bulan. Begitupun dengan Sriwijaya Air, AirAsia, Citilink, dan maskapai penerbangan terkemuka lainnya.

