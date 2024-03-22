Ini Gaji Fantastis hingga Harta Kekayaan Egy Maulana Vikri, Pencetak Gol Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam

JAKARTA - Ini gaji fantastis hingga harta kekayaan Egy Maulana Vikri, pencetak gol kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia menang 1-0 melawan Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Kamis 21 Maret 2024.

Gol semata wayang Timnas Indonesia dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) ini tercipta lewat aksi Egy Maulana Vikri pada menit ke-52.

Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia udah mengemas 4 poin dari 3 laga yang telah dijalani.

Aksi Egy Maulana Vikri saat bermain melawan Timnas Vietnam patut diacungi jempol, selain mencetak gol kemenangan, pemain Dewa United ini banyak menciptakan peluang menambah gol.

Di luar lapangan, nama Egy Maulana Vikri juga menjadi pesohor. Egy Maulana Vikri menikah dengan Adiba Khanza Az-Zahra pada 10 Desember 2023. Adiba Khanza merupakan anak dari Umi Pipik dan Almarhum Ustaz Jefri Al Buchori (Uje).

Dalam pernikahannya itu diketahui Adiba Khanza mendapatkan sejumlah mahar cukup fantastis. Egy Maulana memberikan mahar untuk Adiba Khanza berupa uang 1.210 Euro atau setara dengan nilai Rp 20 juta. Selain itu Egy Maulana Vikri juga memberikan 46 gram Logam Mulia dan 14 gram perhiasan emas.

Pemberian mahar tersebut sempat menarik perhatian mengenai gaji dan sumber kekayaan Egy Maulana.

Berikut ini akan dibahas mengenai gaji dan harta kekayaan Egy Maulana Vikri, pencetak gol kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026: