HOT ISSUE

Jokowi Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Rp567 Miliar yang Rusak akibat Gempa Palu

Presiden Jokowi Resmikan Bandara (Foto: Antara)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

"Terjadi kerusakan di bandara akibat gempa 2018, sehingga runway maupun terminal rusak dan perlu dilakukan rekonstruksi dan rehabilitasi," kata Presiden Jokowi dikutip Antara, Selasa (26/3/2024).

Presiden mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri menghabiskan anggaran sebesar Rp567 miliar, dengan panjang runway 2.500 meter dan lebar 45 meter.

"Dengan luas seperti itu, maka Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri sudah bisa untuk mendarat pesawat berbadan lebar," ujar Presiden pula.

Menurut Jokowi, dengan anggaran yang cukup besar, berharap bandara tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan meningkatkan mobilitas penumpang maupun barang di wilayah Sulteng.

Telusuri berita finance lainnya
