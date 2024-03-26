Jokowi Sebut Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu Vital Tunjang Ekonomi Daerah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Sulawesi Tengah sangat vital dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

"Bandara berperan penting dalam mempercepat mobilitas angkutan orang dan barang ke tempat tujuan, sehingga perannya sangat vital," kata Jokowi saat meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bandara Mutiara Sis-Aljufri Palu dan sejumlah bandara lain di Sulteng dan Sulawesi Utara dikutip Antara, Selasa (26/3/2024).

Ia bercerita pada tahun 2018 Bandara Mutiara Sis-Aljufri Palu mengalami kerusakan sangat berat pada landasan pacu maupun terminal, sehingga perlu langkah konkrit dengan melalukan rehabilitasi dan rekonstruksi(rehab/rekon).

Oleh sebab itu dengan dilakukannya perbaikan pada bagian-bagian penting bandara tersebut diharapkan dapat meningkatkan akselerasi kemajuan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang baik.

"Betapa sangat pentingnya air port (bandara). Saat ini masyarakat semakin berminat menggunakan layanan jasa transportasi udara untuk bepergian ke suatu tempat, baik dalam maupun luar negeri," ujarnya.