Hadir dengan Konsep Beda, Yuk Kunjungi Gerai Baru Matahari di AEON Deltamas

JAKARTA - Bagi Anda yang gemar belanja kebutuhan fesyen dan lainnya untuk menunjang aktivitas sehari-hari, kini Matahari Department Store resmi membuka gerai terbarunya di AEON Deltamas, Cikarang. Gerai Matahari ini tak hanya menjadi pembukaan gerai pertama di tahun 2024, tetapi juga sebagai gerai pertama yang berlokasi di jaringan Mal AEON.

Dengan konsep ritel yang baru dan desain yang unik, gerai Matahari di AEON Deltamas menawarkan suasana yang berbeda dibandingkan dengan portofolio gerai Matahari lainnya. Desainnya menonjolkan kesan modern, bersih, dan juga mewah.

Gerai ini mengadopsi konsep shop-in-shop, di mana setiap merek memiliki area khusus tersendiri. Terdapat puluhan merek yang telah dikurasi khusus, menawarkan pilihan-pilihan merek terkenal, termasuk berbagai merek populer, seperti Nike, Cole Haan, Disney, Nevada, dan SUKO.

CEO Matahari Monish Mansukhani mengatakan, pihaknya senang sekali bisa memperkenalkan lokasi gerai terbarunya di AEON Deltamas.

“Pembukaan gerai ini menegaskan komitmen teguh kami terhadap inovasi dan keinginan kami untuk terus dapat melampaui ekspektasi pelanggan. Tidak hanya itu, kami juga bangga dapat memperkenalkan konsep gerai baru di Matahari AEON Deltamas yang kami harap dapat meningkatkan pengalaman belanja pelanggan kami,” ujarnya.

Dengan luas area sebesar 5.788 m2, Matahari AEON Deltamas mempekerjakan sekitar 70 persen penduduk lokal di gerainya. Tak hanya itu, Matahari juga terus menunjukkan dedikasinya terhadap masyarakat sekitar dengan memberikan donasi dan bantuan untuk anak yatim piatu yang tinggal di sekitar lokasi gerai.

Foto: dok Matahari



