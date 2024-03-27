Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim, Jasa Marga Duga Pengemudi Truk Ugal-ugalan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |10:26 WIB
Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim, Jasa Marga Duga Pengemudi Truk Ugal-ugalan
Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim, Jasa Marga Duga Pengemudi Truk Ugal-ugalan (Foto: Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan beruntun yang libatkan tujuh kendaraan di Gerbang Tol Halim Utama, Cawang, Jakarta Timur pada Rabu pagi tadi (27/3/2024) diduga disebabkan oleh pengemudi truk engkel (light truck) yang mengemudi secara ugal-ugalan.

Truk engkel tersebut diketahui datang dari arah Jatiwaringin dan dikemudikan secara tidak teratur saat mendekati gerbang tol Halim Utama.

Demikian disampaikan oleh Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati. Dia menyampaikan, setelah menabrak beruntun, truk engkel tersebut berakhir terbalik secara miring.

"Diduga berkendara secara ugal-ugalan, kendaraan Truk Engkel (light truck) sebabkan kecelakaan di Gerbang Tol Halim Utama, kendaraan datang dari arah Jatiwaringin dan berkendara secara tidak teratur mendekati Gerbang Tol Halim Utama," kata Widiyatmiko dalam keterangan resminya, Rabu (27/3/2024).

Widiyatmiko menyampaikan kecelakaan tersebut melibatkan tujuh kendaraan namun tidak menyebabkan korban jiwa. Sejauh ini hanya terdapat dua orang korban yang mengalami luka ringan dan telah dilarikan ke RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Sejauh ini terdata sebanyak tujuh kendaraan terlibat dalam kecelakaan, tidak ada korban jiwa namun dua orang alami luka ringan dan dilarikan ke Rumah Sakit Polri untuk penanganan luka," katanya.

Halaman:
1 2
