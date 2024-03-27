Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

inDrive Bakal Tebar 'THR' Bonus Lebaran ke Driver Ojol

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |18:10 WIB
inDrive Bakal Tebar 'THR' Bonus Lebaran ke Driver Ojol
inDrive siapkan THR bonus bagi mitra (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - inDrive akan memberikan bonus hari raya kepada seluruh driver, baik driver ojek online (ojol) maupun pengemudi taksi online dalam periode Lebaran 2024.

Pemberian bonus ini dalam rangka apresiasi kepada driver inDrive di seluruh Indonesia.

"Kami menerima baik imbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan perihal pemberian THR kepada driver Ojol, jadi kami berikan bonus hari raya, " kata  PR Manager inDrive Indonesia Wahyu Ramadhan di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Wahyu menjelaskan, saat ini manajemen masih mematangkan finalisasi pemberian bonus untuk driver, namun kata Ramadhan ada beberapa syarat khusus dalam pemberian bonus hari raya untuk driver inDrive, di antaranya driver aktif, menyelesaikan orderan dengan sukses di periode Lebaran 2024.

"Periode Lebaran ini sebelum Lebaran dan sesudah Lebaran," katanya.

Untuk besaran bonus hari raya tergantung performa masing-masing driver selama periode Lebaran 2024.

"Jadi bonus langsung masuk ke rekening driver. Seminggu setelah Lebaran," tukasnya.

Sebelumnya, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan sudah berkoordinasi dengan perusahaan aplikasi dan pekerja transportasi daring mengenai imbauan THR.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement