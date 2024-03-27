inDrive Bakal Tebar 'THR' Bonus Lebaran ke Driver Ojol

JAKARTA - inDrive akan memberikan bonus hari raya kepada seluruh driver, baik driver ojek online (ojol) maupun pengemudi taksi online dalam periode Lebaran 2024.

Pemberian bonus ini dalam rangka apresiasi kepada driver inDrive di seluruh Indonesia.

"Kami menerima baik imbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan perihal pemberian THR kepada driver Ojol, jadi kami berikan bonus hari raya, " kata PR Manager inDrive Indonesia Wahyu Ramadhan di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Wahyu menjelaskan, saat ini manajemen masih mematangkan finalisasi pemberian bonus untuk driver, namun kata Ramadhan ada beberapa syarat khusus dalam pemberian bonus hari raya untuk driver inDrive, di antaranya driver aktif, menyelesaikan orderan dengan sukses di periode Lebaran 2024.

"Periode Lebaran ini sebelum Lebaran dan sesudah Lebaran," katanya.

Untuk besaran bonus hari raya tergantung performa masing-masing driver selama periode Lebaran 2024.

"Jadi bonus langsung masuk ke rekening driver. Seminggu setelah Lebaran," tukasnya.

Sebelumnya, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan sudah berkoordinasi dengan perusahaan aplikasi dan pekerja transportasi daring mengenai imbauan THR.