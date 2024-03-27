Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Bertemu Bos Besar Freeport, Bahas Apa?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |19:24 WIB
Sri Mulyani Bertemu Bos Besar Freeport, Bahas Apa?
Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertemu dengan CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson.

"Sore ini saya menerima kunjungan dari salah satu penggerak industri ekstraktif di Indonesia, @freeportindonesia. Tidak hanya @tonywenas, saya juga menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson, CFO Freeport Mc-Moran Kathleen L. Quirk, dan juga CFO Freeport Indonesia Rob Schroeder," tulis Menkeu di media sosial instagramnya @smiindrawati, dikutip Rabu (27/3/2024).

Diakui Menkeu, melalui pertemuan ini, semua pihak bertukar pikiran tentang banyak hal, mulai dari lansekap perekonomian global yang mash begitu volatil, konferensi energi terbesar Amerika Serikat yang dilaksanakan di Houston, hingga snapshot kondisi pasar tembaga di dunia kini.

"Pada pertemuan ini saya juga menerima kabar bahwa Richard akan berakhir masa jabatannya sebagai CEO Freeport-McMoran setelah 20 tahun menjabat," urai Menkeu.

Halaman:
1 2
