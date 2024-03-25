Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Kantongi PNBP Rp93,5 Triliun per 15 Maret 2024

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |17:03 WIB
Sri Mulyani Kantongi PNBP Rp93,5 Triliun per 15 Maret 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani kantongi PNBP (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per 15 Maret 2024 mencapai Rp93,5 triliun.

Nilai tersebut setara dengan 19 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp492 triliun.

“Kinerja PNBP kita masih terjaga. Sampai 15 Maret, terkumpul Rp93,5 triliun atau 19 persen dari target APBN 2024,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 dikutip Antara, Senin (25/3/2024).

Capaian itu utamanya disumbang oleh PNBP kementerian/lembaga (K/L), seperti jasa layanan pertambangan, serta PNBP sumber daya alam (SDA). Namun, kinerja PNBP mengalami penurunan 12,3 persen dari capaian pada periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp106,6 triliun.

Dari sisi SDA migas, serapan PNBP tercatat sebanyak Rp17,8 triliun. Realisasi itu terkontraksi 20,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari sebelumnya Rp22,3 triliun. Penurunan ini disebabkan moderasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), yang dipengaruhi oleh peningkatan pasokan minyak mentah dari Amerika Serikat dan perubahan perkiraan permintaan minyak pada triwulan I-2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement