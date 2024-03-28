5 Keuntungan Menggunakan Paylater untuk Belanja Kebutuhan Lebaran

JAKARTA-Mungkin banyak orang yang menganggap paylater identik dengan konsumtif atau pemborosan. Apalagi jika dipakai untuk memenuhi kebutuhan di bulan puasa atau menjelang Lebaran.

Kini e-commerce seperti Tokopedia pun sudah memiliki metode pembayaran paylater yang bisa memudahkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi. Ditambah lagi, cara mengaktifkan Tokopedia paylater juga sangat mudah sekali, apalagi jika Anda sudah memiliki akun paylater yang sudah bekerja sama dengan Tokopedia.

Namun, dibalik kemudahan dan anggapan paylater membuat boros, sebenarnya ada juga keuntungan yang bisa Anda dapatkan, apabila Anda memanfaatkan paylater untuk kebutuhan Lebaran.

1. Cashflow Lancar, THR Aman

Salah satu keuntungan dari menggunakan paylater adalah Anda bisa mengatur dan menjaga cashflow bulanan tetap lancar. Terlebih jika Anda memiliki kebutuhan untuk membeli barang dalam jumlah besar, ganti HP atau laptop baru misalnya.

Alih-alih membayar sekaligus tunai menggunakan THR yang Anda dapatkan, dengan adanya cicilan, Anda bisa mengatur kembali keuangan dengan mengalokasikan uang per bulan untuk cicilannya.

