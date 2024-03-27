Cara Baru Menggunakan Kredivo sebagai Pembayaran Tokopedia Paylater

JAKARTA - Bagi Anda pengguna Kredivo mungkin akhir-akhir ini bingung, kenapa metode pembayaran Kredivo tidak ada pada halaman check out Tokopedia. Apakah ini pertanda kalau Kredivo sudah tidak bisa dipakai di Tokopedia?

Tidak perlu khawatir, Kredivo masih bisa digunakan sebagai pembayaran Tokopedia paylater dan Anda masih bisa menikmati layanan bunga 0% untuk tenor 1 dan 3 bulan, serta bunga ringan 1,99% untuk tenor 6 dan 12 bulan. Akan tetapi dengan cara yang berbeda.

Nah, bagaimana caranya? Mari simak ulasan berikut:

Temukan “Belanja di Tokopedia” di Aplikasi Kredivo

Setelah Anda sudah yakin untuk check out barang incaran Anda di Tokopedia dan ingin menggunakan metode pembayaran Tokopedia paylater dari Kredivo, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuka aplikasi Kredivo dan pilih menu “Belanja di Tokopedia” di dasbor utama.

Lalu, langsung saja klik “Mulai Transaksi” dan akan terlihat pilihan bank mana yang akan Anda dapat. Bisa jadi mendapat Mandiri atau BRI.