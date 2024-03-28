Rupiah Menguat Lawan Dolar AS ke Rp15.856 per USD

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup menguat tipis 1 poin ke level Rp15.856 pada sore ini, Kamis (29/3/2024).

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, indeks dolar masih menguat karena saat ini tertuju pada data indeks harga PCE ukuran inflasi pilihan The Fed yang akan dirilis pada hari Jumat.

“Tanda-tanda menurunnya inflasi kemungkinan besar akan memicu pelemahan terhadap dolar AS, mengingat hal tersebut meningkatkan kemungkinan penurunan suku bunga lebih awal,” tulis Ibrahim dalam risetnya, Kamis (28/3/2024).

Bersamaan dengan data PCE, pidato terpisah dari Ketua Fed Jerome Powell dan anggota FOMC Mary Daly juga akan disampaikan pada hari Jumat, meskipun pasar akan tutup karena libur Jum’at agung.

Sinyal apa pun dari keduanya mengenai penurunan suku bunga akan diawasi dengan ketat, setelah pejabat Fed lainnya memberikan nada yang agak hawkish pada minggu ini.