HOME FINANCE HOT ISSUE

Bukan Lagi Milik Amerika, Jokowi Sebut Indonesia Kuasai Freeport Juni 2024

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |22:20 WIB
Bukan Lagi Milik Amerika, Jokowi Sebut Indonesia Kuasai Freeport Juni 2024
Bukan Lagi Milik Amerika, Jokowi Sebut Indonesia Kuasai Freeport Juni 2024 (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo menargetkan negosiasi kepemilikan saham pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia sebesar 61 persen dapat selesai pada Juni 2024.

"Ini regulasinya rampung dulu baru negosiasinya bisa segera difinalkan, tapi saya melihat tadi saya targetkan enggak sampai Juni lah. Secepatnya. Kalau bisa secepatnya paling lambat Juni," kata Presiden Jokowi usai menghadiri Pembukaan Kongres ke-12 HikmahBudhi di Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Presiden Jokowi meyakini bahwa kepemilikan saham sebesar 61 persen dapat terealisasi setelah negosiasi dengan PT Freeport Indonesia mencapai titik temu.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyelesaikan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

"Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya. Tapi saya yakin angka (61 persen) itu bisa kita dapatkan," kata Presiden.

Di sisi lain, Kepala Negara mengakui bahwa negosiasi dengan PT Freeport Indonesia memang tidak berjalan mulus atau terbilang alot .

"Ya namanya negosiasi kan udah lama ini. Alot, alot banget," ungkapnya.

