Bank BRI Otista Integrasikan UMKM Mikro dengan Digitalisasi Perbankan

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |11:52 WIB
BRI Otista Integrasikan UMKM Mikro dengan Digitalisasi Perbankan. (Foto: Okezone.com/Rani)
JAKARTA - Bank BRI terus mendorong pertumbuhan kuantitas kinerja dari Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Terkait sistem transaksi microPayment tersebut, terdapat beberapa upaya Bank BRI untuk meningkatkan penetrasinya.

Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Bank BRI Kanca Otista, yang masuk dalam wilayah kerja atau regional officer (RO) 01, Jakarta Pusat. Bank BRI Otista memfasilitasi para pelaku UMKM di wilayah kerja Bank BRI Kanca Otista, yang meliputi wilayah Otista, Bidara Cina dan Matraman, untuk menggelar usahanya pada Bazar Ramadhan 2024. Di mana transaksi yang dilakukan pada bazar bersinggungan dengan QRIS BRI.

Mereka terdiri dari 28 pelaku UMKM yang juga merupakan nasabah Bank BRI, bergerak di berbagai lini usaha. Pelaku UMKM yang difasilitasi, antara lain es teh, susu kambing, minuman jeli, kue tradisional, keripik, cokelat, bros, boneka hingga hampers mukena.

BRI Otista

Pimpinan Cabang BRI KC Jakarta Otista R Mochamad Yogiprayogi menyatakan, mereka adalah UMKM pilihan yang telah melalui proses kurasi dari komunitas Jakarta Preneur (Jakpreneur).

“Kami berkolaborasi dengan kelurahan yang menjadi wilayah kanca Otista. Kami menyediakan lokasi untuk bazar yang menjadi wadah mereka untuk bertransaksi,” ujarnya kepada Okezone, belum lama ini.

Para pelaku UMKM tersebut, lanjut Yogi, punya potensi yang sangat besar. Produknya pun sudah dikurasi oleh Jakpreneur.

"Saya lihat (penjualan) mereka cukup banyak ya. Termasuk mendekati jam Sholat Magrib, di mana kebanyakan orang mencari takjil untuk berbuka puasa," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Bank BRI juga berkolaborasi membagikan 300 paket sembako bagi warga sekitar. Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk menjaga ketahanan dan kesejahteraan.

Bank BRI juga menggandeg Perum Bulog, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perumda Dharma Jaya untuk penjualan daging dengan harga khusus, serta Ditjen Pajak Kementerian Keuangan guna melakukan sosialisasi pelaporan pajak, juga menggandeng Pegadaian, untuk penjualan beli emas.

Selain mewadahi dan mencakup kerja sama para UMKM, Bank BRI mengajak para pelaku usaha agar bertransaksi secara non tunai (cashless) melalui instrumen Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) BRI dan juga menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), bagi UMKM yang membutuhkan pendanaan.

Salah satu fokus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI, adalah dengan terus berkomitmen dalam memberikan kemudahan bertransaksi, salah satunya melalui QRIS. Fokus tersebut merupakan bagian dari pneningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.

Berdasarkan catatan laporan keuangan Bank BRI 2023, sepanjang tahun tersebut volume transaksi merchant QRIS BRI mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 400 persen.

Pembayaran melalui QRIS diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan pada masyarakat Indonesia, khususnya bagi pelaku UMKM hingga pelosok Indonesia.

