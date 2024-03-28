Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

10 Game yang Bisa Menghasilkan Uang Tanpa Modal

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |07:21 WIB
10 Game yang Bisa Menghasilkan Uang Tanpa Modal
Ilustrasi game hasilkan uang (Foto:Freepik)
JAKARTA - Inilah 10 game yang bisa menghasilkan uang tanpa modal. Apalagi dengan menggunakan handphone saja, Anda dapat menghasilkan uang.

Faktanya saat ini cukup banyak game penghasil uang yang bisa kamu mainkan. Bahkan mayoritas bisa dimainkan dengan mudah tanpa harus memiliki modal besar.

Berikut 10 game yang menghasilkan uang tanpa modal:

1. Axie Infinity

Salah satu game yang menggabungkan unsur dalam game Tamagochi, Pokemon dan juga Animal Crossing. Sederhananya, pada game ini Anda akan mendapatkan hewan yang harus di rawat agar lebih kuat untuk bertarung.

2. Ragnarok Labyrinth NFT

Game Ragnarok Labyrinth NFT merupakan game yang menggunakan sistem idle yang bisa kamu mainkan tanpa harus mengendalikan karakter kamu pada game. Jadi kamu bisa memainkan game ini sambil melakukan aktivitas lain.

3. Island King

Aplikasi game pertama yang terbukti dapat menghasilkan uang adalah Island King. Aplikasi ini selain bisa menghibur juga bisa menjadi sarana untuk mendapatkan uang.

4.Ocean Crush

Ocean Crush juga aplikasi game yang bisa menghasilkan uang. Sama seperti aplikasi sebelumnya, game ini juga bisa menghasilkan uang hanya dengan bermain saja.

Halaman:
1 2
