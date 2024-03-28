Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Harga Bitcoin Tembus Rp1 Miliar, Jumlah Investor Kripto di RI Capai 19 Juta Orang

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |11:59 WIB
Harga Bitcoin Tembus Rp1 Miliar, Jumlah Investor Kripto di RI Capai 19 Juta Orang
Jumlah Investor Aset Kripto di RI Capai 19 Juta Orang (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat jumlah total investor kripto di Indonesia berjumlah 19 juta orang hingga Februari 2024.

Jumlah investor aset kripto yang cukup besar ini artinya kripto telah menjadi investasi favorit masyarakat Indonesia. Tak heran jika jumlah pemegang aset kripto di Indonesia terus bertambah. Terlebih tahun 2024 merupakan tahun kripto. Apalagi harga Bitcoin melonjak naik tembus Rp1 miliar.

“Di tahun ini industri kripto akan dihadapi dengan beberapa momentum bersejarah, seperti peluncuran ETF Bitcoin Spot pada Januari 2024 kemarin, halving Bitcoin day yang sudah menghitung hari, serta altcoin seasons. Adanya momentum-momentum ini membuat harga aset kripto, terutama Bitcoin menguat, yang menarik masyarakat Indonesia untuk berlomba-lomba berinvestasi di kripto,” ucap CEO Indodax Oscar Darmawan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Dia juga mengatakan bahwa hal ini mencerminkan semakin matangnya pasar kripto di Indonesia. Para investor semakin memahami pentingnya diversifikasi portofolio, sehingga dapat mengurangi risiko serta mencari peluang keuntungan yang lebih besar di berbagai aset kripto.

“Tren ini menunjukkan luasnya adopsi terhadap teknologi Blockchain dan aset kripto sebagai alternatif investasi yang menarik bagi masyarakat Indonesia. Berharap pemerintah dapat terus menciptakan iklim aset kripto yang kondusif, sehingga para investor di Indonesia makin aman dan nyaman dalam bertransaksi. Hal ini juga mencegah para investor bertransaksi di crypto exchange luar negeri, di mana dapat menyebabkan terjadinya outflow keuangan," katanya.

Halaman:
1 2
