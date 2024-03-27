Jelang Halving Day, Pelajari Tips Keruk Cuan dari Bitcoin Cs

JAKARTA - Momentum halving day Bitcoin diprediksi terjadi 19 hari lagi atau akan terjadi pada periode April 2024.

Salah satu cara untuk menghadapi momentum halving dan altcoin season yaitu dengan diversifikasi portofolio menggunakan teknik Dollar Cost Averaging.

“Diversifikasi membantu investor untuk mengurangi risiko dengan tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Investor dapat mengalokasikan dananya ke berbagai jenis aset kripto, seperti Bitcoin, altcoin, dan stablecoin dengan menggunakan teknik dollar cost averaging,” ucap CEO Indodax Oscar Darmawan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Dia menjelaskan, dollar cost averaging sebuah strategi berinvestasi kripto secara rutin dimana seorang investor dapat secara teratur membeli aset kripto dengan jumlah yang tetap pada jadwal yang ditentukan sebelumnya, terlepas dari harga aset tersebut pada waktu pembelian.

Oscar juga menjelaskan teknik dollar cost averaging (DCA) akan membantu investor untuk membeli aset kripto potensial secara berkala, sehingga menciptakan konsep investasi yang konsisten dan sehat setiap bulannya.

Sementara itu, perwakilan dari komunitas kripto Aryad Satriawan menegaskan bahwa salah satu strategi menghadapi momentum halving Bitcoin adalah dengan tidak menunda-nunda dalam pembelian Bitcoin.

“Jika ditanya kapan waktu yang tepat untuk membeli Bitcoin, jawabannya adalah sekarang. Karena jika melihat tren historisnya, harga Bitcoin cenderung selalu naik, dengan fluktuasi yang tergolong minor," katanya.