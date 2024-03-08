Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Awal 2024, Transaksi Bitcoin Cs Sudah Tembus Rp48,8 Triliun

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |18:34 WIB
Awal 2024, Transaksi Bitcoin Cs Sudah Tembus Rp48,8 Triliun
Transaksi Bitcoin Cs (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Transaksi dan jumlah investor kripto di Indonesia meningkat pada awal 2024. Per Januari 2024, total investor aset kripto berjumlah 18,83 juta orang, mengalami peningkatan 320 ribu investor dibandingkan bulan sebelumnya.

"Sedangkan, total akumulasi nilai transaksi aset kripto sepanjang tahun 2024 tercatat berjumlah Rp48,82 triliun,” ucap Dewan Komisioner Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) Otoritas Jasa Keuangan Hasan Fawzi di Jakarta.

Menurut CEO Indodax Oscar Darmawan, angka ini akan terus bertambah melihat sedang masifnya perkembangan kripto di Indonesia.

“Total transaksi kripto tahun 2024 kemungkinan akan lebih besar dari pada tahun 2023. Saat ini saja total transaksi kripto di Indonesia sudah 33% dari tahun sebelumnya," ujarnya.

Bappebti juga sudah menargetkan jika total transaksi tahun ini dapat menembus Rp800 triliun seperti tahun 2021 kemarin. "Tidak menutup kemungkinan hal ini dapat terjadi. Terlebih tahun ini akan ada halving Bitcoin dan altcoin seasons,” ucapnya.

Dia menjelaskan, banyaknya potensi yang dapat digali di Indonesia. Terutama, Indonesia akan mengalami lonjakan bonus demografi di tahun 2045. Sifat masyarakat Indonesia yang FOMO (fear of missing out), dapat menjadi sebuah pemicu untuk meningkatkan transaksi kripto di Indonesia.

“Penduduk Indonesia pada dasarnya berani untuk mencoba hal-hal yang baru dan takut tertinggal sebuah tren. Terlebih, menurut data dari BPS, 69% penduduk Indonesia berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun. Maka dari itu, adanya halving ini dapat menarik peningkatan minat dalam investasi kripto, sejalan dengan pola perilaku masyarakat yang dinamis dan cenderung mengikuti perkembangan teknologi,” katanya.

Tak hanya adanya populasi yang memadai, dia juga mengatakan dukungan dari regulator juga sangat mempengaruhi perkembangan dan peningkatan aset kripto di Indonesia.

“Saat ini, regulator di Indonesia sudah sangat membuka diri bagi industri kripto sehingga menciptakan ekosistem kripto yang sehat. Berdasarkan pernyataan resmi yang saya dengar dari DK OJK, Bapak Hasan Fawzi, OJK, sebagai lembaga yang nantinya mengatur industri kripto Indonesia akan menggandeng otoritas dari berbagai negara seperti Singapura, Malaysia dan Dubai (Uni Emirat Arab) untuk menyempurnakan kerangka kebijakan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187674/bitcoin-fnIg_large.jpg
Harga Bitcoin Naik Lagi Tembus Rp1,5 Miliar, Ini Penopangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/622/3184587/bitcoin-d0Yj_large.png
Harga Bitcoin Terjun Bebas di Bawah USD89.000, Apa Penyebabnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176225/bitcoin-w9gZ_large.jpg
Harga Bitcoin Anjlok Imbas Trump Kenakan Tarif 100% ke China, Ancaman atau Kesempatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/622/3175389/kripto-1peN_large.png
Harga Bitcoin Pecah Rekor, Tembus Rp2,1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/622/3173386/bitcoin-Vqrm_large.png
Harga Bitcoin Turun Lagi, Ini yang Harus Dilakukan Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/622/3171121/kripto-Lzvk_large.png
Harga Bitcoin Tembus Rp1,94 Miliar Usai The Fed Pangkas Suku Bunga 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement