HOME FINANCE SMART MONEY

Harga Bitcoin Hampir Tembus Rp1 Miliar, Apa Penyebabnya?

Meliana Tesa , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |17:46 WIB
Harga Bitcoin Hampir Tembus Rp1 Miliar, Apa Penyebabnya?
Harga Bitcoin Hampir Tembus Rp1 Miliar (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harga Bitcoin hampir tembus level Rp1 miliar. Harga Bitcoin naik sejak Kamis, 29 Februari 2024 mendekati Rp1 miliar. Saat ini harga Bitcoin sekitar Rp960 juta.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti Tirta Karma Senjaya mengungkapkan bahwa menjelang halving day, berbagai sentimen berpengaruh mewarnai pergerakan harga Bitcoin. Terlebih, aset kripto ini telah mendapatkan pengakuan secara global.

“Pergerakan harga aset kripto ini memiliki referensi pada skala global. Pengaruh kondisi global seperti kenaikan suku bunga, eksistensi ETF Bitcoin, dan keputusan SEC memiliki dampak signifikan terhadap pergerakan harga aset kripto. Terlebih lagi, semakin banyak pemberitaan yang muncul menjelang halving day ini,” ujar Tirta dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Maka dari itu Tirta menegaskan bahwa literasi masyarakat mengenai aset kripto ini harus tetap ditingkatkan.

“Penting untuk kita sebagai regulator, pelaku usaha, hingga asosiasi berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman mengenai industri kripto, blockchain dan web 3. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi yang matang dan merata kepada masyarakat Indonesia,” ucap Tirta.

Direktur Eksekutif Aspakrindo Asih Karniangsih memberikan pandangan serupa dengan menekankan pentingnya peningkatan pemahaman melalui pelatihan bersama para regulator dan pelaku usaha.

“Melihat tingginya tingkat fear of missing out di masyarakat Indonesia, peluang ini harus dimanfaatkan," katanya.

