HOME FINANCE SMART MONEY

Harga Tembus Rp1 Miliar dan Mau Investasi Bitcoin? Perhatikan Hal Ini

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |14:31 WIB
Harga Tembus Rp1 Miliar dan Mau Investasi Bitcoin? Perhatikan Hal Ini
Perhatikan Hal Ini saat Mau Investasi Bitcoin (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bitcoin, salah satu aset kripto emakin menjadi sorotan sebagai salah satu alternatif investasi di tengah gejolak ekonomi. Bitcoin dapat menjadi pilihan yang menarik bagi investor yang mencari diversifikasi portofolio dan perlindungan terhadap nilai aset mereka. Apalagi harga Bitcoin tembus Rp1 miliar,

“Jika kita melihat masa lalu, pada saat terjadi resesi tidak terdapat alternatif yang memadai. Namun, saat ini kita memiliki Bitcoin sebagai opsi alternatif dan safe haven asset," ujar Co-Founder sekaligus CTO Indodax William Sutanto dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Dia mengatakan jika Bitcoin, sering dianggap sebagai emas digital karena memiliki karakteristik yang unik.

“Bitcoin memiliki keterbatasan pasokan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga tidak terpengaruh oleh kebijakan moneter pemerintah yang cenderung menyebabkan inflasi. Hal ini membuatnya menjadi alat investasi yang menarik, terutama dalam menghadapi resesi ekonomi,” ucapnya.

Mengingat Bitcoin memiliki sifat yang terdesentralisasi, lanjut dia mengatakan, Bitcoin dapat memberikan kebebasan dan kontrol penuh kepada pengguna atas kekayaan mereka.

Tak hanya itu, Bitcoin juga dapat menjadi pelindung nilai terhadap inflasi dan devaluasi mata uang fiat. Dalam beberapa tahun terakhir, dia menjelaskan jika Bitcoin telah terbukti sebagai aset yang tahan terhadap tekanan ekonomi global, bahkan di tengah kondisi pasar yang sulit.

 BACA JUGA:

Sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan 24 jam di seluruh dunia, Bitcoin juga memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas yang tinggi bagi investor di berbagai negara.

“Contohnya saja di saat dunia sedang dilanda pandemi covid 19, harga Bitcoin justru makin meningkat di masa pandemi, di mana harga komoditas investasi lain terpapar atau terjatuh karena dampak dari covid-19. Hal ini membuktikan jika Bitcoin atau aset kripto tidak goyah diterjang krisis global, malah harganya justru meningkat," ujarnya.

