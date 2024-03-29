Menperin Ungkap Cara Turunkan Harga Kendaraan Listrik hingga 30%

JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan produksi baterai mobil listrik (electric vehicle/EV) dalam negeri bisa mengurangi harga kendaraan listrik hingga 30%.

"Saya kira akan ada penurunan 20-30% dari harga mobil EV," kata Menperin Agus, dikutip dari Antara, Jumat (29/3/2024).

Adapun, kata Agus, secara komponen harga baterai mobil listrik cukup mahal karena berkisar 40-50% dari total harga mobil listrik yang dijual.

Dengan demikian, dengan memproduksi baterai dalam negeri, secara langsung dapat memangkas harga jual mobil ramah lingkungan tersebut.

Lebih lanjut, Menperin mengatakan selain dapat memotong harga jual dari mobil listrik, dengan memproduksi baterai produksi dalam negeri juga turut meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Hal tersebut, menurutnya, dapat menaikkan minat investor untuk mau berinvestasi di Indonesia.

"Kalau baterainya sudah kita produksi, industri dalam negerinya sudah memproduksi baterai, nanti yang pertama nilai TKDN kita akan semakin tinggi, insya Allah nanti akan justru menarik investasi-investasi," ujarnya.

Sebelumnya, Menperin mengatakan perusahaan mobil asal Prancis yakni Renault dan perusahaan mobil asal Vietnam yakni VinFast siap melakukan investasi di Indonesia.