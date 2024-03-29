Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harvey Moeis Korupsi Timah, Negara Rugi Rp271 Triliun

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |13:56 WIB
Harvey Moeis Korupsi Timah, Negara Rugi Rp271 Triliun
Negara Rugi Akibat Kasus Korupsi PT Timah. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Negara alami kerugian besar akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kasus korupsi PT Timah. Nilai kerugian yang harus ditanggung sebesar Rp271,06 triliun.

Namun demikian, Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung terus melakukan penyeldikan terhadap kasus tersebut. Terbaru soal Harvey Moeis yang ditetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022.

“Tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi, di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (29/3/2024).

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap enam orang saksi, salah satunya Harvey Moeis, suami dari artis Sandra Dewi.

Usai diperiksa sebagai saksi, dan ditingkatkan statusnya sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang telah dimiliki penyidik. Harvey Moeis ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kuntadi menjelaskan, peran Harvey Moeis sebagai tersangka ke-16 dalam perkara yang merugikan.

“Sekitar tahun 2018 sampai dengan 2019, saudara HM menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu saudara MRPT alias RZ dalam rangka mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah,” ujar Kuntadi.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, lanjut Kuntadi, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan timah liar tersebut adanya dicover dengan sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah, yang selanjutnya Harvey Moeis menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIm untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud.

“Atas kegiatan tersebut, maka tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya, diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter kepada HM melalui QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN,” kata Kuntadi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164890/wamenaker-Ahpl_large.jpg
Wamenaker Immanuel Ebenezer Tersangka, Bos Buruh Kaget: Selalu Digoda Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164464/prabowo_subianto-mSyT_large.jpg
Wamenaker Terjaring OTT KPK, Prabowo Sudah Ingatkan Berkali-kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3162967/prabowo-aqMC_large.jpg
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun dari Anggaran Rawan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160808/korupsi-JDbV_large.jpg
Kemana Uang Hasil Sitaan Korupsi Disimpan dan Untuk Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/455/3130368/harta_kekayaan-LwFC_large.jpg
Harta Kekayaan Arif Nuryanta, Ketua PN Jaksel yang Terima Suap Rp60 Miliar di Kasus Korupsi Migor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120679/korupsi-zsZ0_large.jpg
3 Fakta Korupsi BUMN, Jiwasraya, ASDP hingga Pertamina
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement