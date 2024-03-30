Intip Biaya Pernikahan Sandra Dewi dengan Harvey Moeis yang Jadi Tersangka Korupsi

JAKARTA - Sandra Dewi dan Harvey Moeis kembali viral sejak ditetapkannya Harvey Moeis sebagai tersangka kasus korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Kejaksaan Agung juga menetapkan 15 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini.

Namun, Harvey Moeis justru yang mendapat banyak sorotan dari netizen. Pasalnya, Harvey sempat dikenal sebagai sosok suami idaman impian sejuta umat.

Bahkan, banyak juga netizen yang mempertanyakan kaitannya dengan sang istri, Sandra Dewi. Serta momen pernikahannya yang begitu mewah di Disneyland Tokyo, Jepang.

Lantas berapakah biaya pernikahan Sandra Dewi dengan Harvey Moeis? Berdasarkan catatan Okezone, Sabtu (30/3/2024), biaya pernikahan Sandra Dewi dengan Harvey Moeis bak raja dan ratu di Disneyland Tokyo sekitar Rp1,5 miliar. Itu pun hanya 50 undangan tamu yang datang dan akan berbeda biayanya jika lebih.

Hal ini belum termasuk konsep pernikahannya yang menampilkan karakter Disney terkenal dan band yang memainkan musik akan menyambut Anda di resepsi megah ini.

Selain itu, Sandra Dewi juga tampil bak Princess dari negeri dongeng dalam balutan gaun pernikahannya yang sangat spesial dari desainer Didi Budiardjo.

Dia juga mengenakan sepatu kaca bak Cinderella rancangan desainer Jimmy Choo. Dilansir dari Instagram @fashionselebindo, harga heels tersebut adalah 52,4 juta.

Bahkan, Sandra dan Harvey juga memboyong para tamu undangan ke Tokyo untuk menyaksikan hari bahagianya. Daniel Mananta, sahabat Sandra Dewi kala itu menjadi saksi sekaligus MC di pernikahan tersebut.