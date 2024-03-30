Tarif Listrik 25 Golongan Subsidi Tidak Naik Sampai Juni 2024

JAKARTA - Pemerintah memutuskan tarif listrik April-Juni 2024 tidak naik. Hal ini dianggap sebagai upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dengan menghadirkan tarif listrik yang tetap terjangkau untuk periode triwulan II tahun 2024.

"Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menetapkan tarif listrik tetap atau tidak naik," ungkap Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jisman P Hutajulu, ditulis Sabtu (30/3/2024).

Sementara itu, Jisman menjelaskan bahwa parameter ekonomi makro yang digunakan untuk penetapan tarif listrik triwulan II Tahun 2024 merupakan realisasi pada bulan November tahun 2023, Desember tahun 2023, dan Januari tahun 2024. Hal ini termasuk kurs sebesar Rp15.580,53/USD, ICP sebesar USD77,42/barrel, inflasi sebesar 0,28%, dan HBA sebesar USD70/ton sesuai kebijakan DMO Batubara.

"Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik atau tariff adjustment bagi pelanggan nonsubsidi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tarif pada triwulan I 2024," ujar Jisman.