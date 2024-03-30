Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

THR Cair! Ayo DP Villa di Nusa Dua Bali, Mumpung Gratis PPN 100%

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |11:42 WIB
THR Cair! Ayo DP Villa di Nusa Dua Bali, Mumpung Gratis PPN 100%
Ayo DP Villa di Nusa Dua Bali (Foto: Maine Residence)
A
A
A

BALI – Asyik uang THR cair! Menjelang lebaran Idul Fitri, para karyawan berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari para perusahaan tempatnya bekerja. Inilah saat yang tepat bagi Anda untuk merencanakan keputusan bijak dalam menggunakan uang THR, salah satunya bisa dengan DP villa impian di Bali.

Pada umumnya, saat uang THR turun banyak digunakan untuk menunjang kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Bila Anda berencana untuk menggunakan uang THR untuk membeli villa impian sebagai aset properti adalah pilihan tepat.

Kenapa? Karena saat ini ada program gratis PPN 100% untuk pembelian rumah atau vila di bawah nilai Rp2 miliar. Maka dari itu, ini adalah waktu yang tepat, sudah ada budgetnya dan masih ada gratis PPN 100%-nya yang bisa Anda manfaatkan.

Bila uang THR Anda berencana untuk DP villa di Bali, tentu ada banyak pilihan lokasi favorit yang bisa dipilih, mulai dari di wilayah Nusa Dua, Seminyak ataupun Ubub. Namun, ada satu villa di Nusa Dua Bali, yakni Maine Residence dari developer berpengalaman yang telah mengembangkan banyak kawasan hotel dan resor eksklusif di Bali, Surabaya, Yogyakarta, Bogor, dan Jakarta.

Maine Residence adalah pilihan tepat untuk Anda yang sedang mencari villa untuk segera di DP-kan dengan uang THR tahun ini. Karena jika salah mengatur keuangan, bisa jadi uang THR Anda akan habis digunakan tidak secara tepat.

Untuk menjaga penggunaan uang THR yang boros dan tidak bermanfaat, maka membeli villa di Nusa Dua Bali sebagai aset properti Anda bisa jadi pilihan cemerlang. Berikut ini tiga daya tarik untuk segera melakukan DP villa dengan uang THR Anda.

Masih Ada Gratis PPN

Fasilitas gratis PPN diberikan untuk pembeli 1 rumah per 1 NIK atau 1 NPWP. Program ini sudah berlangsung sejak November 2023 hingga Desember 2024. Namun, jika untuk gratis PPN 100% untuk rumah di bawah seharga Rp2 miliar hanya berlaku sampai Juni 2024. Selanjutnya, masih ada gratis PPN 50% berlaku dari bulan Juli sampai Desember 2024.

