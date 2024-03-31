Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengguna KRL ke Stasiun Tanah Abang Capai 59 Ribu Orang di Libur Paskah

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |08:16 WIB
Pengguna KRL ke Stasiun Tanah Abang Capai 59 Ribu Orang di Libur Paskah
Pengguna KRL Meningkat di Libur Paskah. (Foto: Okezone.com/Commuterline)
A
A
A

JAKARTA - Pengguna commuter line atau kereta rel listrik (KRL) meningkat pada libur rayaan Paskah di minggu ini. Terpantau perpindahan pengguna dari stasiun keberangkatan menuju stasiun-stasiun tujuan di kawasan pusat perbelanjaan.

Seperti Stasiun Tanah Abang yang berada di kawasan sentra ekonomi Pasar Tanah Abang sebagai pusat perbelanjaan terbesar di Asia Tenggara.

Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan, dengan didukung integrasi antar-moda transportasi yang salah satunya Commuter Line, menjadikan Stasiun Tanah Abang sebagai stasiun tujuan pengguna terbanyak pada libur akhir pekan ini dengan setiap harinya semakin menunjukkan peningkatan selama menghadapi waktu lebaran.

"Sabtu sore hingga pukul 16.00 WIB tercatat pengguna yang menuju Stasiun Tanah Abang sebanyak 59.703 orang," ujarnya, Minggu (31/3/2024).

Selain Stasiun Tanah Abang, stasiun-stasiun lain yang dekat dengan Kawasan perbelanjaan juga menunjukan peningkatan jumlah pengguna. Stasiun Tebet yang juga dekat dengan Kawasan perbelanjaan tercatat sebanyak 11.715 orang yang turun di stasiun tersebut. Selain itu, Stasiun Depok Baru juga mencatat pengguna yang turun di stasiun tersebut sebanyak 10.241 orang.

Selain stasiun-stasiun sekitar kawasan pusat perbelanjaan, stasiun di sekitar kawasan wisata juga terpantau ramai. Sesuai dengan survei dari Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub tersebut, masyarakat juga melakukan kegiatan wisata bersama keluarga, dan menggunakan Commuter Line sebagai transportasi untuk menuju tempat-tempat wisata tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159468/krl-y3Ee_large.jpg
Stasiun Karet Tak Ditutup, tapi Diintegrasikan dengan BNI City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/320/3109401/krl-0JPY_large.jpg
3 Fakta Stasiun Karet Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/320/3109288/stasiun_karet-vDhl_large.jpg
Stasiun Karet Ditutup Mulai April 2025, Penumpang Naik Turun KRL di BNI City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/320/3109207/kci-yO1Y_large.jpg
Tambah 15 Perjalanan, KAI Commuter Targetkan Penumpang KRL Tembus 383,7 Juta di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/320/3109195/krl-tqRV_large.jpg
KCI Utang Rp3,6 Triliun Buat Impor KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/320/3101019/stasiun_karet-XJdy_large.jpg
7 Fakta Stasiun Karet Bakal Ditutup, Penumpang KRL Turun di BNI City
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement