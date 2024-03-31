Pengguna KRL ke Stasiun Tanah Abang Capai 59 Ribu Orang di Libur Paskah

JAKARTA - Pengguna commuter line atau kereta rel listrik (KRL) meningkat pada libur rayaan Paskah di minggu ini. Terpantau perpindahan pengguna dari stasiun keberangkatan menuju stasiun-stasiun tujuan di kawasan pusat perbelanjaan.

Seperti Stasiun Tanah Abang yang berada di kawasan sentra ekonomi Pasar Tanah Abang sebagai pusat perbelanjaan terbesar di Asia Tenggara.

Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan, dengan didukung integrasi antar-moda transportasi yang salah satunya Commuter Line, menjadikan Stasiun Tanah Abang sebagai stasiun tujuan pengguna terbanyak pada libur akhir pekan ini dengan setiap harinya semakin menunjukkan peningkatan selama menghadapi waktu lebaran.

"Sabtu sore hingga pukul 16.00 WIB tercatat pengguna yang menuju Stasiun Tanah Abang sebanyak 59.703 orang," ujarnya, Minggu (31/3/2024).

BACA JUGA: Penumpang KRL Terpantau Ramai di Sekitar Pusat Perbelanjaan

Selain Stasiun Tanah Abang, stasiun-stasiun lain yang dekat dengan Kawasan perbelanjaan juga menunjukan peningkatan jumlah pengguna. Stasiun Tebet yang juga dekat dengan Kawasan perbelanjaan tercatat sebanyak 11.715 orang yang turun di stasiun tersebut. Selain itu, Stasiun Depok Baru juga mencatat pengguna yang turun di stasiun tersebut sebanyak 10.241 orang.

Selain stasiun-stasiun sekitar kawasan pusat perbelanjaan, stasiun di sekitar kawasan wisata juga terpantau ramai. Sesuai dengan survei dari Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub tersebut, masyarakat juga melakukan kegiatan wisata bersama keluarga, dan menggunakan Commuter Line sebagai transportasi untuk menuju tempat-tempat wisata tersebut.