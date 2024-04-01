Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Awal Bulan Dibuka Koreksi ke Level 7.286

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |09:22 WIB
IHSG Awal Bulan Dibuka Koreksi ke Level 7.286
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal bulan dibuka melemah ke zona merah pada perdagangan Senin (1/4/2024). IHSG hari ini melemah 0,04% di 7.286,11.

Saham pendatang baru PT Dunia Virtual Online Tbk (AREA) naik 17,56% di Rp156. Hingga pukul 09:01 waktu JATS, indeks masih terkoreksi 0,09% di 7.282,44. Sebanyak 165 saham melemah, sebanyak 111 saham masih menguat, sementara 255 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp224,50 miliar dari net-volume 251,58 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 melemah 0,10% di 984,95, indeks JII menguat 0,22% di 521,15, indeks MNC36 merosot 0,03% di 378,15, dan IDX30 jatuh 0,03% di 500,99.

Sektor yang melemah adalah energi 0,50%, keuangan 0,46%, infrastruktur 0,12%, konsumer nonsiklikal 0,39%, teknologi 0,05%, dan transportasi 0,48%. Sedangkan sisanya di zona hijau.

