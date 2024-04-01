Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Masih Rawan Koreksi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |08:49 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Masih Rawan Koreksi
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berada pada bagian dari wave iii dari wave (iii), dimana koreksi IHSG masih relatif terbatas dan berpeluang menguat untuk menguji 7.500-7.600.

"Namun, pada label merah, apabila IHSG menembus support 7.238 maka IHSG masih rawan melanjutkan koreksinya menguji 7.100-7.215 untuk membentuk wave (y) dari wave [iv]," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (1/4/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.238, 7.099 dan resistance 7.396, 7.454.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

BMRI - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 7.075-7.175

Target Price: 7.425, 7.625

Stoploss: below 6.950

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/278/3014000/ihsg-akan-bergantung-pada-saham-new-blue-chips-A8TAba97eh.jfif
IHSG Akan Bergantung pada Saham New Blue Chips
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/278/3003328/ihsg-melemah-tipis-ke-7-227-saat-bel-perdagangan-oAcpWYcvj3.jfif
IHSG Melemah Tipis ke 7.227 Saat Bel Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/278/3003289/berpotensi-menguat-ihsg-bergerak-di-level-7-150-7-300-ruEZPLvg5P.jfif
Berpotensi Menguat, IHSG Bergerak di Level 7.150-7.300
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003182/19-aksi-korporasi-hari-ini-pembayaran-dividen-womf-hingga-cnma-UTHM9QHVmF.jpeg
19 Aksi Korporasi Hari Ini, Pembayaran Dividen WOMF hingga CNMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003139/ihsg-besok-diproyeksi-menguat-terbatas-nnSTo1TD9T.jpg
IHSG Besok Diproyeksi Menguat Terbatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003024/metrodata-electronics-mtdl-raup-laba-bersih-rp147-3-miliar-di-kuartal-i-2024-ihQnBlKynG.jpg
Metrodata Electronics (MTDL) Raup Laba Bersih Rp147,3 Miliar di Kuartal I-2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement