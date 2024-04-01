JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berada pada bagian dari wave iii dari wave (iii), dimana koreksi IHSG masih relatif terbatas dan berpeluang menguat untuk menguji 7.500-7.600.
"Namun, pada label merah, apabila IHSG menembus support 7.238 maka IHSG masih rawan melanjutkan koreksinya menguji 7.100-7.215 untuk membentuk wave (y) dari wave [iv]," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (1/4/2024).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.238, 7.099 dan resistance 7.396, 7.454.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
BMRI - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 7.075-7.175
Target Price: 7.425, 7.625
Stoploss: below 6.950