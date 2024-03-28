Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Belajar Trading Saham Syariah dengan Candlestick dan Moving Average Bersama MNC Sekuritas

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |11:36 WIB
Belajar Trading Saham Syariah dengan <i>Candlestick</i> dan <i>Moving Average</i> Bersama MNC Sekuritas
Belajar Trading Saham Syariah Bersama MNC Sekuritas
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan layanan investasi syariah yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Dalam memprediksi arah pergerakan saham, Anda dapat menggunakan metode analisis grafik harga saham. Salah satunya adalah menggunakan candlestick dan moving average.

Jika Anda adalah investor yang mengedepankan prinsip syariah, Anda juga perlu cermat memilih saham syariah untuk dianalisis. Tentu saja di Bursa Efek Indonesia, ada ratusan saham syariah yang dapat menjadi pilihan investasi Anda.

Memasuki hari terakhir rangkaian edukasi webinar Sharia Investment Festival 2024, Anda dapat belajar menganalisis saham syariah dengan topik "Tips Trading Syariah dengan Candlestick & Moving Average".

Webinar gratis untuk umum ini akan disampaikan oleh Head of Education MNC Sekuritas Andri Muharizal pada Kamis (28/3/2024) pukul 15.00 – 16.00 WIB secara online.

