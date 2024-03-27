Tingkatkan Edukasi Lewat Pasar Modal, BEI Apresiasi MNC Sekuritas Investor Gathering 2024

JAKARTA - Sukses menarik ribuan investor pasar modal, kegiatan Investor Gathering 2024 yang diselenggarakan MNC Sekuritas mendapat apresiasi dari Bursa Efek Indonesia.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy, mengatakan panggung Investor Gathering 2024 meperkuat hubungan antara investor dan sekuritas, sekaligus membantu peningkatan jumlah investor pasar modal.

“Menurut saya acara ini sangat bagus, karena kita bisa berbagi informasi, berbagi pengetahuan dengan investor. Sebagai regulator, tentu kami mengapresiasi dan mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan anggota bursa (sekuritas),” kata Irvan di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

Bursa Efek, terang Irvan, terus memacu pertumbuhan pasar modal dengan berbagai kegiatan edukasi dan litersi. Selain melalui AB, terdapat kantor perwakilan (KP) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Melalui MNC Sekuritas, Irvan menitipkan harapan perusahaan efek yang dibawah naungan MNC Group ini dapat menggelar acara ini secara rutin.