HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Masih Berpeluang Menguji 7.500-7.617

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |08:35 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Masih Berpeluang Menguji 7.500-7.617
IHSG Diprediksi Menguat Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya menguat 0,38% ke 7.377 dan masih didominasi volume pembelian.

Para Analis MNC Sekuritas kompak mengatakan, posisi IHSG saat ini sedang berada pada wave iii dari wave (iii) sehingga IHSG masih berpeluang menguat untuk menguji 7.500-7.617.

"Pada label merah, IHSG sudah menyelesaikan wave (b) dan diperkirakan saat ini sedang membentuk wave (c) dari wave [iv] ke rentang area 7.219-7.238," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (26/3/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.295, 7.238 dan resistance 7.444, 7.492.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

BBRI - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 6,075-6,175

Target Price: 6,400, 6,650

Stoploss: below 5,950

