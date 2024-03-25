JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat posisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini sedang berada pada wave iii dari wave (iii) sehingga IHSG masih berpeluang menguat untuk menguji 7.500-7.617.
"Pada label merah, IHSG sudah menyelesaikan wave (b) dan diperkirakan saat ini sedang membentuk wave (c) dari wave [iv] ke rentang area 7.219-7.238," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (25/3/2024).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.238, 7.197 dan resistance 7.444. 7.492.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
ADRO - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 2.610-2.650
Target Price: 2.730, 2.820
Stoploss: below 2.590