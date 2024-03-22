Advertisement
MARKET UPDATE

Simak Cara Tepat Meraih Berkah Berlipat di IG Live MNC Sekuritas Hari Ini

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |13:19 WIB
Simak Cara Tepat Meraih Berkah Berlipat di IG Live MNC Sekuritas Hari Ini
Saksikan instagram live MNC Sekuritas (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas akan membagikan cara tepat meraih berkah berlipat di Instagram Live hari ini. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah seperti saham syariah dan reksa dana syariah yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Sedekah menjadi salah satu bentuk kepedulian dengan orang-orang di sekitarnya terutama mereka yang mebutuhkan. Mengingat akan banyaknya pahala dan kebaikan yang disebabkan oleh amalan sedekah, pastikan bahwa kita tak lagi merasa sayang apalagi kikir untuk bersedekah.

Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Anda bisa sisihkan sebagian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk bersedekah ke orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Sedekah juga bisa dilakukan dengan banyak hal. Misalnya seperti makanan, pakaian, uang, bahkan saham.

Anda bisa mendonasikan saham melalui fitur Filantropi di aplikasi online trading MNC Sekuritas. Lantas, bagaimana cara donasi saham melalui fitur Filantropi?

Saksikan pembahasan menarik dengan tema “Cara Tepat Raih Berkah Berlipat” pada Jumat (22/3/2024) pukul 15.00-16.00 WIB bersama Aldiansah Akbar dari divisi Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia, dan Pengasuh Sharia Consulting dan MUI Kota Bandung Ust. Ardiansyah Ashri Husein, dipandu Head of Education MNC Sekuritas Andri Muharizal di IG Live @mncsekuritas.

