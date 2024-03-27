MNC Sekuritas Sukses Gelar Investor Gathering 2024

JAKARTA - MNC Sekuritas sukses menyelenggarakan Investor Gathering 2024 di iNews Tower, Rabu (27/3/2024). Ini merupakan acara puncak setelah sukses menggelar rangkaian Company Update yang menghadirkan 12 emiten sejak tanggal 19-21 Maret 2024.

Kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen anggota bursa di bawah naungan MNC Group itu untuk memberikan edukasi dan literasi, serta pelayanan terbaik bagi nasabah, sehingga menggelar agenda tahunannya yaitu Investor Gathering.

Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Sujanto, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia Irvan Susandy, Direktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Umi Kulsum, dan Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Dharma Setyadi.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyampaikan bahwa Investor Gathering & Corporate Forum 204 mengangkat tema “Embrace the Transformation Opportunities" untuk menilai beragam peluang investasi yang menguntungkan di pasar modal. Acara ini diharapkan dapat memberikan update kondisi ekonomi dan investasi di tahun 2024 kepada investor.

“Tentu saja kami terus mendukung pengembangan pasar modal Indonesia. Per Desember 2023, jumlah investor MNC Sekuritas naik hampir 20 ribu investor. Kelompok usia 25-34 tahun mendominasi profil investor MNC Sekuritas, diikuti kelompok usia 35-54 tahun," kata Susy dalam keterangan, Rabu (27/3/2024).