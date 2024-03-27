MNC Bank dan MNC Peduli Beri Santunan Anak Yatim di Yayasan Panti Asuhan

JAKARTA - Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 H/2024, MNC Bank melalui program CSR Ramadhan menyalurkan bantuan berupa santunan dan buka puasa bersama di Yayasan Panti Asuhan Nurul Iman Jafariah di Jakarta, (26/3/2024).

Corporate Secretary MNC Bank, Heru Sulistiadhi mengatakan bantuan yang diberikan berupa sembako seperti beras, gula, minyak goreng, pangan bernutrisi dan kebutuhan penunjang anak-anak lainnya. Selain itu, MNC Bank juga memberikan kebutuhan sandang dari hasil sumbangsih karyawan MNC Bank yang berpartisipasi.

Selain pemberian donasi juga dilakukan acara buka puasa bersama dengan 42 anak-anak panti asuhan dan para pengurus yayasan.

"Kegiatan CSR ini merupakan wujud kepedulian MNC Bank dan MNC Peduli kepada anak-anak di panti asuhan Nurul Iman Jafariah. Kami berharap agar bantuan ini bisa memberikan bermanfaat bagi anak-anak panti asuhan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan mereka," ujar Heru di lokasi, Selasa (26/3/2024).

Pengelola Panti Nurul Iman Jafariah, Umi Naiyah mengapresiasi adanya program corporate social responsibility (CSR) yang menyelenggarakan buka bersama sekaligus santunan kepada anak yatim.